Orrore in campagna: trovato un cadavere semicarbonizzato

Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato rinvenuto nella mattina di oggi, martedì 9 maggio, nelle campagne di Marigliano, in provincia di Napoli. Nei pressi del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento è stata rinvenuta anche l'auto della vittima, un 40enne di cui la famiglia non aveva notizie da ieri sera. Un giallo con molti aspetti da ricostruire, a partire dalla dinamica del decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna e la Scientifica, che ha avviato le indagini: dal suicidio all'omicidio, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Il cadavere del 40enne, semi nudo e parzialmente carbonizzato, è stato ritrovato accanto alla sua automobile. Vicino al veicolo è stata rinvenuta anche una tanica di benzina. Il corpo, con visibili segni di bruciature, era al centro di un terreno appena arato, in mezzo alla terra fresca.