Da giorni non rispondeva al telefono: trovato morto in casa

Dramma della solitudine ad Ancona: un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme un familiare che non riusciva a contattarlo

Erano diversi giorni che un familiare tentava di contattarlo telefonicamente, fino a quando non ha deciso di dare l'allarme. Così, nella mattina di oggi, venerdì 5 febbraio, i vigili del fuoco di Ancona hanno fatto la tragica scoperta in un'abitazione di via Podesti: il corpo senza vita di un uomo di 56 anni.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 di stamattina: quando l'automedica, la Croce Gialla e con loro anche i vigili del fuoco si sono portati sul posto ed entrati in casa hanno trovato l'uomo morto.

Secondo un primo riscontro da parte dei sanitari, l'uomo sarebbe morto da circa una decina di giorni. Inoltre, dai primi elementi acquisiti, sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali.