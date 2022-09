Trovato morto in casa: mistero sulla morte di un 34enne

Nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto Andrea Mancin, 34 anni di di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Si pensa a un malore o a un infarto improvviso, ma non sono chiare ancora le reali cause della morte. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Andrea Mancin era molto conosciuto, lavorava come carrellista alla Kastamonu Italia a Codigoro (Fe). In poche ore tanti i messaggi di cordoglio sui social degli amici e colleghi di lavoro.

“Non ci posso credere, proprio ieri sera ti avevo mandato a salutare tramite tua mamma, e ora questa infame notizia. Provo un grande dolore, ciao grande amico mio. Andrea voglio ricordarti sempre sorridente, te ne sei andato troppo giovane e da quando eri bambino che io e te abbiamo sempre avuto una grande intesa, non riesco proprio a crederci che non ci sei più”, il post di un conoscente.

“Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio Andrea, abbraccia mio papà! Addio Collega”, il messaggio di addio di un collega di Mancin.