Scoperto il cadavere di un uomo in casa: era morto da una settimana

Era morto in casa da giorni, ma soltanto nella serata di ieri, martedì 10 ottobre, è stato scoperto il suo cadavere. Una tragedia della solitudine che arriva da Rivarolo Canavese, in provincia di Torino: un uomo di 47 anni, originario della Romania, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Palestro, nel centro del paese.

L'allarme è scattato ieri sera, dopo la telefonata al 112 di alcuni vicini di casa. I soccorsi e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno aperto la porta dell'abitazione, dove hanno scoperto il cadavere, ormai in decomposizione. Secondo il medico legale, non ci sono segni di violenza sul corpo e la morte sarebbe dovuta a un malore improvviso, che non ha dato all'uomo possibilità di salvezza.

Il decesso potrebbe essere avvenuto circa una settimana fa. La polizia locale di Rivarolo Canavese ha avviato le indagini per chiarire le cause e le modalità del fatto. Il corpo del 47enne è stato portato alla camera mortuaria dell'ospedale di Cuorgnè a disposizione della procura di Ivrea.

