Esce dalla caserma dei carabinieri, scivola sulle scale e muore

Un uomo di 69 anni è morto questa mattina, martedì 7 maggio, all'ingresso della caserma dei carabinieri di Barbania, piccolo comune di 1.500 abitanti in provincia di Torino. Come riferisce TorinoToday, il 69enne era andato in caserma "per attività di routine", ma all'uscita sarebbe scivolato sulle scale rese viscide dalla pioggia battendo violentemente la testa. A dare l'allarme sono stati i militari dell'Arma. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dell'uomo che sarebbe morto praticamente sul colpo.

Leggi tutte le notizie dalle città su Today