Tragedia al centro commerciale: muore sotto gli occhi degli amici

Tragedia a Moncalieri, in provincia di Torino, dove ieri pomeriggio, sabato 22 aprile 2023, un uomo di 56 anni è morto, stroncato da un malore. Tutto è avvenuto all'interno del centro commerciale 45° Nord, in via Fortunato Postiglione 1.

L'uomo, di nazionalità rumena, si trovava vicino alla pista di go-kart assieme ad altri amici quando, all'improvviso, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Gli amici hanno subito richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso ma, nonostante la tempestività degli stessi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia locale per le indagini di rito.