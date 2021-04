Tragedia al centro commerciale: giovane cade nel condotto e muore asfissiato

Un giovane di 30 anni è stato trovato morto asfissiato all'interno di un condotto di areazione in un centro commerciale a Roma. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato e la notizia, resa nota da due quotidiani romani, è stata confermata a RomaToday dalla Questura.

Secondo una prima ipotesi, è probabile che l'uomo, un 30enne romano con precedenti specifici per furto già noto alle forze dell'ordine, abbia provato a introdursi di notte nel centro commerciale che si trova in viale della Primavera, in zona Centocelle-Villa De Santis, per rubare qualcosa. Un'ipotesi che potrebbe essere chiarita dalla visione delle videocamere di sorveglianza della zona e dai rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Da chiarire anche se il 30enne abbia cercato di intrufolarsi nel centro commerciale da solo oppure se insieme a lui ci fossero eventuali complici.

Roma, morto soffocato nel condotto dell'aria di un centro commerciale: le indagini

Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di polizia di Torpignattara. Intorno all'1.30 del 25 aprile è stato infatti richiesto l'intervento del 112. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, dopo aver udito richieste d'aiuto provenire nel cuore della notte dal centro commerciale, ma i soccorritori sono arrivati troppo tardi e per l'uomo non c'è stato niente dare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno trovato il 30enne privo di vita nel condotto interno. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica, a caccia di elementi utili alle indagini. Sulla salma è stata disposta l'autopsia mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire cosa sia effettivamente avvenuto.