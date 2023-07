Litigano nel parcheggio del centro commerciale, poi spunta un coltello: muore 28enne

Una lite, poi l'accoltellamento: è morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono" dopo un diverbio nato per futili motivi, nel pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio 2023. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ma lì è deceduto. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile. La dinamica dei fatti non è ancora chiara in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Nola.

Chi è il ragazzo ucciso nella lite al centro commerciale di Nola

Si chiama Domenico Esposito il 28enne ucciso nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola (Napoli). La lite, scoppiata per futili motivi, ha coinvolto molte persone, almeno dieci secondo le prime testimonianze. Poi qualcuno ha estratto un coltello e ha colpito Esposito che si è accasciato.

Soccorso dagli amici e portato in ospedale, Esposito è morto dopo poche ore. Le ferite avevano lesionato un'arteria. Sul posto il pm della Procura di Nola, Anna Musso. Le indagini sono affidate agli agenti del locale commissariato.

