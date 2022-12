Un altro ciclista è morto travolto da un tir

Nuovo incidente mortale per un ciclista: mentre ancora non si è spenta l'emozione per la tragica morte del campione Davide Rebellin, a pochi chilometri di distanza, in Friuli, questa mattina all'alba ha perso la vita un giovane coinvolto in un incidente stradale. L'incidente a San Marco di Mereto di Tomba lungo la ex strada provinciale 60 dove l'uomo mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un mezzo pesante che lo ha sbalzato di sella facendogli fare un volo di 10 metri terminato in un fossato.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica proveniente da Udine. Hanno allertato le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. All'arrivo del personale sanitario l'uomo era purtroppo già morto e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.