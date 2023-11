"Mio papà è morto in un incidente stradale. Chiunque sia riuscito a vedere la dinamica mi contatti"

Un tragico incidente stradale avvenuto a pochi metri da via Galileo Ferraris, a Napoli, ha strappato all'affetto dei suoi cari Ciro Peluso. I suoi familiari non riescono a darsi pace di quanto accaduto e le ricostruzioni del sinistro mortale sono ancora poco chiare. Per tale ragione Barbara Peluso, figlia di Ciro, ha lanciato un appello per chiedere che venga fatta luce sull'incidente.

L'appello della figlia

"Il 13 novembre mio papà viaggiava in scooter in via Sponzilli quando alle ore 15.00 è stato coinvolto in un incidente nel bivio che porta da un lato in autostrada e dall'altro al porto. Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti, solo per avere chiarimenti sulla dinamica, che è un’incognita e che non ci fa trovare pace. Siamo straziati", spiega a NapoliToday Barbara.

Continua a leggere su Today.it...