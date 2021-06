Mario, morto a 14 anni dopo essersi ammalato di Covid: "Ha lottato come un leone per 90 giorni"

Ha lottato "come un leone per 90 giorni", ma non ce l'ha fatta: un ragazzo di 14 anni è morto per le "drammatiche conseguenze" sugli organi interni dopo essersi ammalato di Covid-19.

Il giovane Mario era ricoverato a Modena, dove viveva con la famiglia. I suoi erano originari della provincia di Salerno, a Sant'Egidio del Monte Albino, e proprio il sindaco del comune salernitano ha dato la notizia con un post su Facebook rivolto ai propri concittadini.

"Mario si è ammalato di Covid. Ha superato l'infezione, lottando come un leone per 90 giorni, ma non è riuscito, sebbene si fosse negativizzato, a superare le drammatiche conseguenze della malattia sugli organi interni", ha spiegato il sindaco Antonio La Mura, che poi ha espresso a nome suo e dell'intera cittadinanza le proprie condoglianze alla famiglia del ragazzo. "In questo momento di dolore inconsolabile, voglio pubblicamente esprimere a papà Antonio e mamma Olga la vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio. Condoglianze che naturalmente estendo a tutta la famiglia, in particolare al nonno Mario Ruocco e alla nonna Antonietta Marcone, nostri cari concittadini".