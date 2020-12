Si ammala di Covid e muore a 39 anni: lascia un figlio neonato

La tragedia ha scosso tutta la comunità di Casal di Principe. Secondo "Casertanews" l'uomo non aveva patologie pregresse

Stroncato dal Covid nel pieno dei suoi anni. Una tragedia ha scosso la comunità di Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove ieri sera si è verificato il decesso di un 39enne che a quanto pare prima di contrarre l’infezione era in buona salute. "Non aveva altre patologie pregresse - scrive Ernesto Di Girolamo su Casertanews -, viveva una vita tranquilla e solamente 2 anni fa aveva coronato il sogno della sua vita, quello di sposarsi". Poi la nuova gioia, quella di vedere nascere un figlio, una felicità che è durata troppo poco.

Dopo esser risultato positivo al coronavirus, il 39enne avrebbe accusato dei malori improvvisi ed è stato costretto al ricovero in ospedale. Le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno e nelle ultime settimane sono diventate critiche fino a portarlo addirittura alla morte. Ad appena 39 anni. In un letto d'ospedale, da solo, senza nemmeno poter dare un bacio, l'ultimo, al suo bambino.