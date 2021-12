Morto in casa a 49 anni: positivo al Covid, aveva rifiutato le cure a domicilio

Un uomo di 49 anni, residente a Crevalcore, nel Bolognese, è stato trovato morto nella mattinata di ieri in casa sua. A segnalare che qualcosa non andava sono stati i familiari dell'uomo, che, da qualche giorno, non lo sentivano più. Il 49enne era risultato positivo al Covid qualche giorno fa ed era in quarantena. Il paziente era anche considerato soggetto a rischio.

Il 118, che è arrivato insieme ai carabinieri, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne. Dalle prime informazioni risulta che l'uomo non fosse vaccinato. Del pari, sempre a quanto risulta, il 49enne avrebbe anche rifiutato la visita domiciliare delle Usca, le unità appositamente attrezzate per il monitoraggio a domicilio dei positivi, visita peraltro consigliatale dal suo medico di base che aveva fatto la segnalazione.