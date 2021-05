Schiacciato da un cancello muore in un cantiere edile

Tragico infortunio sul lavoro in una struttura residenziale in Valtrebbia, nel Piacentino. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza. L'uomo, colpito alla testa, è deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri

Tragico infortunio sul lavoro questa mattina in Valtrebbia, nel Piacentino. Un uomo - dalle prime informazioni pare un 51enne - è morto in un cantiere edile a Croara dove sono accorsi i sanitari del 118. Il lavoratore sarebbe stato colpito in pieno alla testa da un pesante cancello di acciaio che gli è crollato addosso all'improvviso sganciandosi dalle guide per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri di Agazzano intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Pubblica Sant'Agata di Rivergaro, l'autoinfermieristica e anche l'eliambulanza. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo a lungo ma purtroppo senza esito.

Morti bianche: nel primo trimestre del 2021 185 decessi

L'ennesima morte sul lavoro. Nel primo trimestre dell'anno sono stati registrati 185 decessi, 19 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+11,4%), un dato che però è "alterato all'emergenza sanitaria" ha fatto sapere il presidente dell'Inail Franco Bettoni. Pochi giorni fa, il presidente del consiglio Mario Draghi ha annunciato una strategia d'azione nazionale per rafforzare l'Ispettorato nazionale del lavoro "e incrementare strutturalmente i controlli". Il premier ha spiegato che con il recovery fund "sono state già avviate le procedure per l'assunzione di 1.084 unità di personale nel corpo dell'Ispettorato del lavoro e, a legislazione vigente, è prevista la possibilità di assumere altre 1.000 persone, a fronte delle 4.500 unità di personale attualmente in servizio. A queste - ha aggiunto - devono aggiungersi le ulteriori assunzioni che potranno essere effettuate con le risorse presto stanziate in un prossimo provvedimento normativo. Questo ci si deve augurare, permetterà un significativo rafforzamento delle attività di ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro".