Morto Davide Unida, il 37enne preso a sprangate dopo una lite

Davide Unida non ce l’ha fatta. Il 37enne di Luras, comune dell’alta Gallura in provincia di Sassari, colpito brutalmente alla testa con un tubo metallico lo scorso 8 luglio durante una lite in paese, è morto in ospedale dopo quattro giorni di coma.

Era stato trasportato con l'elisoccorso nella struttura sanitaria sassarese, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico che sembrava avergli salvato la vita. Poi le sue condizioni si sono aggravate sino al decesso, a causa delle gravissime ferite riportate alla testa.

Identificato e denunciato l’aggressore, grazie anche alle immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza. Il 35enne avrebbe colpito la vittima con un pezzo di forcella di una bicicletta. Ora la sua posizione si aggrava: la procura di Tempio già nelle prossime ore potrebbe procedere per omicidio. Sconvolta la comunità di Luras: gli abitanti hanno organizzato una fiaccolata in piazza contro la violenza.

Continua a leggere su Today.it...