Ragazzino di 13 anni muore intrappolato nel divano letto: si è chiuso all'improvviso

Tragedia domenica pomeriggio in un appartamento di Asti dove un ragazzino di origine senegalese è morto soffocato nel divano letto. A trovare il 13enne, che era solo in casa, è stato un cugino cui era stato affidato mentre il padre era in Senegal.

Asti, muore soffocato nel divano letto

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo e i carabinieri che, svolti gli accertamenti del caso, hanno restituito il corpo alla famiglia. In base a una prima ricostruzione, la molla del divano, per cause ancora da accertare, sarebbe scattata facendo chiudere il letto con all'interno il 13enne: forse era addormentato, non ha avuto scampo.