Viene colpito dall'elica del parapendio: turista morto sul colpo

Tragedia all'Avioclub Madonna di Loreto, a Recanati, in provincia di Macerata. Nella mattina di oggi, mercoledì 4 maggio, un turista austriaco di 65 anni è deceduto dopo essere stato colpito dall'elica del paramotore che stava preparando prima di effettuare un volo in parapendio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima non si era ancora imbracato e il mezzo di volo era a terra per una verifica preventiva sul motore: per cause ancora in fase di accertamento, c'è stata un'improvvisa accelerazione che ha fatto girare vorticosamente l'elica, le cui pale hanno colpito l'uomo al volto, ferendolo mortalmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitanova e il personale del 118, ma per il 65enne austriaco non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.