Esplosione e incendio in un palazzo: uomo muore il giorno del suo compleanno

I calcinacci a terra. La grata sopra il portone annerita dal fumo. E nel cortile interno ancora pezzi di muro e di intonaco lanciati via dal boato. Tragedia martedì sera nel condominio al civico 7/a di via Nicola d'Apulia, in zona Nolo a Milano, teatro di un incendio e un'esplosione costati la vita a un uomo di 75 anni, compiuti proprio martedì. L'allarme è scattato verso le 23.45, quando nella ex portineria dello stabile - che si trova al piano rialzato - si è verificato un boato sentito distintamente in tutta la via, seguito poi da un rogo. I vigili del fuoco e i carabinieri immediatamente intervenuti sul posto hanno evacuato tutto il palazzo, facendo uscire in strada le famiglie presenti nei quattro piani del condominio.

Dopo le operazioni di spegnimento nella casa è stato trovato il cadavere della vittima, Luciano M., nato a Milano, che viveva proprio nella ex portineria. Ferito anche un 51enne siriano che si trovava nell'abitazione accanto a quella della vittima. Soccorso dai medici, è stato trasportato al Fatebenefratelli ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In mattinata, quando le operazioni dei pompieri sono terminate, lo stabile è stato dichiarato agibile e i residenti sono tornati nei loro appartamenti.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio e dell'esplosione. Al lavoro i carabinieri della stazione Gorla Precotto, cui spetterà il compito di ricostruire con certezza l'accaduto. È verosimile che a innescare lo scoppio sia stata una perdita da una bombola di gas. Mercoledì mattina fuori dall'edificio c'erano ancora i "resti" del boato, con il marciapiede e il cortile pieno di calcinacci.