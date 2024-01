Uomo di 47 anni ritrovato senza vita in casa: aperta un'inchiesta

Il corpo esanime di un 47enne è stato rinvenuto all'interno di un appartamento di Favara, comune dell'agrigentino dove già si rincorrono le voci su un possibile omicidio. In realtà, come riporta Concetta Rizzo di AgrigentoNotizie, i carabinieri hanno accertato, in questi primissimi istanti, che non sarebbero state usate armi, né ci sono segni di violenza. A quanto pare la vittima era una persona sofferente. Ed è proprio su un malore che si stanno concentrando i primi accertamenti dei carabinieri.

Stando alle prime ipotesi il 47enne sembrerebbe essere morto per cause accidentali o forse, addirittura, naturali. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti iniziali i carabinieri, mentre si attende l'arrivo del medico legale per una prima ispezione del cadavere. La procura ha aperto un'inchiesta. Del rinvenimento del cadavere sono stati già informati i pm di Agrigento, con il sostituto Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella.