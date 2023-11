"Vado in montagna", ma non ritorna a casa: lo trovano morto

Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, residente in provincia di Parma, è stato ritrovato alla base della ferrata Pietra Nera a San Pellegrino Parmense, sui monti dell'Appennino. Il giovane risultava disperso. Sono stati i genitori, intorno alle 20 di sabato, a dare l'allarme ai carabinieri: il figlio gli aveva detto che sarebbe andato ad arrampicare alla ferrata, ma non aveva fatto ritorno a casa. Il 32enne era solo ma dotato dell'attrezzatura alpinistica necessaria per affrontare il sentiero alpinistico. Sarebbe stato vittima di un incidente di cui però non si conosce la dinamica.

Continua a leggere su Today...