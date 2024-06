Giuseppe Valletta: il ragazzo di 20 anni morto folgorato sotto la doccia

Fulminato da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. Sarebbe morto così a Baia e Latina, nel Casertano, un ragazzo di 20 anni. La vittima è Giuseppe Valletta. La tragedia si è consumata sabato e sono in corso gli accertamenti per accertare cosa è accaduto.

Valletta era in casa e pare si stesse preparando per partecipare al matrimonio di una cugina. Sono stati i familiari a trovare il ragazzo e chiamare i soccorsi, ma era ormai troppo tardi. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'autopsia sul corpo del ventenne. L'esame sarà eseguito all'istituto di medicina legale di Caserta. Come si legge su CasertaNews, l'attenzione è anche sull'impianto elettrico dell'abitazione. Perché non è scattato il salvavita per staccare l'impianto elettrico? Le indagini dovranno accertare se tutto era a norma.