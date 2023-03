Si asciuga i capelli con il phon: muore folgorato da una scarica elettrica

A Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, un uomo di 64 anni è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era in bagno. La prima a dare l'allarme è stata la moglie che dopo aver udito un tonfo ha chiesto l'aiuto del vicino di casa per aprire la porta e soccorrere il marito. Secondo una prima ricostruzione, il 64enne si stava asciugando i capelli con il phon.

A riportare la notizia è il "Giornale di Brescia". La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, sul posto ambulanza e automedica, ma per la vittima, un imbianchino da poco andato in pensione, non c'era già più niente da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che con il supporto dei vigili del fuoco hanno ricostruito la dinamica del decesso: l'uomo, 64 anni, sarebbe morto per una violentissima scarica elettrica.

Sono in corso accertamenti per capire se e come si sia scatenato il corto circuito: a contatto con l'acqua, per un malfunzionamento dell'impianto elettrico. A seguito dei primi approfondimenti medico-legali, la salma è già stata riconsegnata ai familiari che hanno così potuto organizzare il funerale.