Muore folgorato mentre si fa la barba col rasoio elettrico

Tragico incidente domestico ad Aprilia, in provincia di Latina, consumatosi nella serata di venerdì 29 settembre. Erik Faustini, 31 anni, è rimasto folgorato mentre si faceva la barba con un rasoio elettrico nella propria abitazione.

Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri la causa dell’incidente è da ricondurre a un problema della spina dell’elettrodomestico che era rovinata e aveva un filo scoperto. Nel momento in cui il 31enne è andato a inserire la presa è stato colpito da una scossa. A chiamare i soccorsi la compagna ma l’uomo è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il magistrato di turno, constatata la tragica fatalità, non ha disposto ulteriori indagini lasciando la salma ai familiari per i funerali.

