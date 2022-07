Morta l'ex guardia del corpo di Bossi: caduto in un dirupo

Morto in montagna durante un’escursione Francesco Aresi, ex guardia del corpo di Umberto Bossi. Il 68enne, originario di Gandino, in provincia di Bergamo, si trovava con un amico sui monti di Valbondione, nel Bergamasco: si è sentito male ed è caduto in un dirupo. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino. Il padre di Francesco Aresi, ex partigiano, era morto all’età di 64 anni in circostanze analoghe.

Francesco Aresi, era stato per venti anni la guardia del corpo e il factotum di Umberto Bossi. Il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, piange la scomparsa di “un vecchio amico e di un leghista della prima ora, un leghista vero, Francesco Aresi, storico collaboratore bergamasco di Umberto Bossi insieme al fratello Emiliano: Bossi li chiamava i fratelli Karazamov. Condoglianze alla famiglia Aresi, al fratello Emiliano, a tutti i loro cari: perdo un amico, perdiamo un altro compagno di un lungo viaggio".