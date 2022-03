In moto con un'amica si scontra contro un'auto: muore a 34 anni a pochi metri dalla scuola

L'impatto è stato violentissimo. Non gli ha lasciato scampo, purtroppo. Francesco Maria Leone Claus, 34enne napoletano ma residente a Terni, stava percorrendo via Terracina con la sua moto Bmw quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile, una Fiat Panda che proveniva dal senso opposto. Lo schianto avvenuto ieri nella zona di Fuorigrotta è stato terribile e per Francesco non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale al San Paolo.

Incidente stradale a Napoli: morto Francesco Maria Leone Claus

In sella alla moto con lui c'era un'amica ricoverata al Cardarelli. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, anche se al momento la prognosi è riservata. Per il 43enne automobilista, invece, non c'è stato neppure bisogno del ricovero in ospedale. Gli uomini della municipale hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità dell'incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto a pochi metri dall'istituto professionale statale Gioacchino Rossini: la svolta per entrare nel piazzale della scuola potrebbe essere la causa dell'incidente mortale, ma si sta ancora indagando. La salma del 34enne è stata trasferita al secondo policlinico di Napoli per l’autopsia.