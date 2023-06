Lite tra vicini finisce a coltellate, 49enne muore in ospedale

Nonostante i tre interventi chirurgici e i tentativi dei medici per strapparlo alla morte, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto oggi lunedì 5 giugno Francesco Sabbella, 50 anni il prossimo 20 giugno, che lo scorso 23 maggio era stato accoltellato da un vicino di casa al termine di una lite nella zona di via dei Cantieri a Palermo. Per i fatti Salvatore De Santis, 52 anni, era stato già fermato dalla polizia e portato in carcere. L’accusa adesso è di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione i due vicini, che abitavano nello stesso palazzo in via Ruggero Loria, avrebbero avuto una discussione che sarebbe degenerata nel giro di pochi minuti. Durante la colluttazione De Santis sarebbe rientrato in casa, avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe colpito Sabbella almeno quattro volte mentre si trovavano lungo la tromba delle scale. Il fratello della vittima, nel frattempo intervenuto per cercare separarli, si è accorto che il 49enne stava perdendo molto sangue dalle ferite che aveva riportato allo stomaco.

A quel punto la famiglia di Sabbella l’avrebbe accompagnato di corsa all'ospedale Villa Sofia. In quegli stessi frangenti De Santis avrebbe preso la moglie e la figlia per portarle al sicuro. Poco dopo averle affidate a un parente, però, l’indagato è stato rintracciato dalla polizia e portato in questura per accertamenti. Dell’arma utilizzata per il delitto, invece, nessuna traccia. Il 49enne è stato ricoverato e operato d'urgenza una prima volta nel tentativo di limitare i danni provocati dalla lama.

Alla luce di quanto emerso per De Santis è scattato il fermo che è stato convalidato dal giudice che ha disposto per lui la detenzione in carcere. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente dell'aggressione poi sfociata in un delitto. La Procura, prima di rilasciare il nulla osta per consentire alla famiglia di celebrare il funerale, ha disposto l’autopsia sulla salma del 49enne per verificare alcuni aspetti sotto il profilo medico legale.