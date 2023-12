L'uomo trovato morto in una galleria ferroviaria

Shock in provincia di Imperia. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella notte all'interno della galleria ferroviaria Santo Stefano, tra le stazioni di Arma di Taggia e Imperia, in direzione Genova. Ad avvistare il cadavere è stato un addetto alla manutenzione delle ferrovie, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polfer e il medico legale, che ha effettuato una prima analisi esterna. Ancora non è chiaro chi sia la persona trovata senza vita nella galleria e quali siano le cause del decesso. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di origini straniere.

Dopo il ritrovamento del cadavere il traffico ferroviario è stato interrotto. Alle 5, terminato il sopralluogo degli inquirenti, è stato riattivato un binario con riduzione di velocità e circolazione a senso unico alternato. Alle 7.15, la circolazione è stata nuovamente sospesa, per consentire la rimozione del corpo e alle 7.50, dopo il nulla osta da parte delle autorità, i treni hanno ripreso a circolare. Sono stati coinvolti: un Intercity e 10 Regionali con rallentamenti fino a cinquanta minuti; un Intercity è stato cancellato e due regionali parzialmente cancellati nel tratto interrotto, con partenza direttamente da Imperia anziché Ventimiglia.