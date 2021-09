Muore incastrato negli ingranaggi della funivia

Tragico infortunio sul lavoro mortale questa mattina alla funivia che dal Passo del Tonale porta sul ghiacciaio della Presanella, in Trentino. Secondo le prime notizie, un operaio di 58 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da un macchinario nei pressi degli impianti di risalita. Due elicotteri sono decollati da Trento con a bordo il personale sanitario e i tecnici, per l'uomo rimasto incastrato negli ingranaggi della funivia. Vano l'intervento dei soccorritori: l'uomo, trasportato con l'elicottero del '118' all'ospedale S.Chiara di Trento, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Incidente mortale sul lavoro

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata alle 9 di martedì mattina. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, il nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale e i carabinieri della Compagnia di Cles. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause e la dinamica del terribile incidente: la vittima lavorava per la ditta di manutenzione, sia rimasto incastrato negli ingranaggi