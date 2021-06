Il direttore d’orchestra Giacomo Zani è morto in un incidente stradale ieri. Aveva 88 anni ed era molto conosciuto per essere stato direttore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro del Giglio di Lucca, oltre ad aver diretto il Festival di Torre del Lago.

Zani aveva 88 anni e ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva una strada in provincia di Cremona. L’uomo ha perso il controllo della macchina sulla quale stava viaggiando. In prossimità di una curva, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Sul posto immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso con l’ambulanza e l’automedic, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, ma il maestro Zani non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il maestro Giacomo Zani era stato un direttore d'orchestra di statura internazionale: ha diretto cantanti lirici come Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska e Renata Scotto ed è stato direttore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro del Giglio di Lucca, oltre ad aver avuto la direzione artistica del Festival di Torre del Lago da massimo esperto di musica pucciniana.