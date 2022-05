Morto da giorni, ma nessuno se ne era accorto

Tragedia della solitudine nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio 2022, in piazza Emanuele Filiberto a Torino. Nel palazzo al civico 1, dopo una segnalazione arrivata dai vicini di casa, è stato trovato il cadavere di un italiano di 52 anni deceduto da alcuni giorni per cause naturali. L'uomo non aveva alcun parente che se ne fosse accorto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Reale di Venaria e le squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale. Le indagini sull'accaduto (su un fatto che comunque non sembra necessitarne) competono ai carabinieri.