Esce di strada, l'auto prende fuoco: automobilista muore carbonizzato tra le fiamme

Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Tragedia sulle strade nel trevigiano. Un automobilista è morto questo pomeriggio nell'incendio della sua auto, uscita fuori strada per cause ancora da chiarire. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e non è riuscito a uscire dal mezzo.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Busco. La vittima si trovava a bordo di una Nissan Qashqai proveniente da Ponte Piave quando la vettura è finita fuori strada in viale della Vittoria, in direzione di Busco, in un tratto rettilineo. L'auto ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Inutili i soccorsi, arrivati sul posto dopo pochi minuti: il corpo dell'automobilista era completamente carbonizzato e il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate dall'auto. Sul posto anche gli agenti della PolStrada per i rilievi del caso insieme alla polizia locale di Ponte di Piave.