Incendio in una palazzina: morto un uomo

Tragedia a Boschi di Baricella, in provincia di Bologna, dove un uomo ha perso la vita in casa propria dopo un incendio divampato. Come riporta BolognaToday, le cause sono ancora da chiarire.

Intorno alle ore 12.30 di oggi, sabato 2 marzo, alcuni vicini hanno notato del fumo uscire da un appartamento ed hanno quindi allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati in casa dell’uomo, trovato nella propria camera da letto già senza vita. Il 118 ne ha quindi constatato il decesso. Per precauzione, i soccorritori hanno fatto evacuare alcuni appartamenti della palazzina, invasi dal fumo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.