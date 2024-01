Cade nel canale, giovane papà trovato morto dopo due giorni

Lutto a Goito, comune in provincia di Mantova, per la morte di un giovane padre di famiglia, 39 anni e di origini indiane, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Strada Gabbiana a Castellucchio. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 gennaio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica e i carabinieri di Viadana, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata ricomposta, ma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane padre - a casa l'aspettavano la moglie e due figli piccoli - stesse tornando a casa dopo il lavoro, lunedì sera, quando avrebbe perso il controllo del suo scooter in autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli, finendo fuori strada, in un canale.

Preoccupati dal mancato rientro, i familiari avevano già dato l'allarme per la sua scomparsa. Macabro dettaglio: il 39enne potrebbe essere morto già un paio di giorni fa. Il ritrovamento è stato casuale: la chiamata al 112 è arrivata da parte di un residente di Castellucchio che in quel momento stava transitando in zona.