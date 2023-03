Si schianta in moto contro un camion che sta svoltando: morto

Lo schianto, nel Bresciano, è stato devastante. Un uomo di 46 anni residente a Verolanuova ha perso la vita: in sella a una moto percorreva la provinciale 668. Fatale lo schianto contro un autoarticolato. L'incidente è avvenuto mercoledì nel tardo pomeriggio a Cignano di Offlaga.

In base a una prima ricostruzione, il mezzo pesante stava effettuando una manovra di svolta a sinistra e avrebbe colpito in pieno l'Aprilia del 46enne, che viaggiava sull'opposta corsia. Il motociclista è stato sbalzato per una decina di metri, poi la caduta sull'asfalto.

I soccorsi sono stati immediati: i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un'automedica, hanno provato a lungo a far ripartire il cuore del motociclista, invano. L'autista del mezzo pesante - un uomo di 49 anni - è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi.