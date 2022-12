Scende dal furgone, un'auto lo tampona e lo sbalza sulla corsia opposta: travolto e ucciso

Ancora sangue sulle strade: un incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 30 novembre lungo la strada statale Umbro Laziale in direzione Orte, nel territorio comunale di Terni. Un uomo 34enne, residente a Gallese in provincia di Viterbo e originario di Alatri, è morto in una tragica carambola.

Succede tutto nei pressi dello svincolo per la E45, dove si era creata una coda per un pregresso incidente stradale. Lì il conducente di un furgone, sceso dal suo veicolo per controllarne il guasto, è stato travolto dal suo mezzo che, a sua volta, era stato tamponato da un'altra autovettura.

L'uomo è stato sbalzato nella careggiata opposta, dove è stato travolto da un veicolo in transito. Non ha avuto scampo, l'impatto è stato violentissimo ed è deceduto praticamente sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Terni coordinata dala procura della Repubblica.