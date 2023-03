Ragazzo muore a 17 anni in scooter: malore per un amico che assiste alla scena

Ancora sangue sulle strade, ancora una giovane vita spezzata. Un centauro 17enne, A.L., originario di Cellamare (Bari), ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto sulla Sp84 che collega Rutigliano ad Adelfia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in viaggio con altri due amici, a bordo di tre diversi scooter, quando potrebbero aver effettuato un sorpasso nei confronti di un'auto che li precedeva: i primi due sarebbero riusciti a rientrare nella carreggiata, mente il terzo non sarebbe riuscito a completare la manovra, scontrandosi contro una vettura, condotta da un giovane di Rutigliano, che procedeva in senso opposto. Vani i tentativi dell'autista di scansare lo scooter. Lo schianto è stato violento.

Il 17enne è morto sul colpo. Gli amici, non vedendolo arrivare, sarebbero tornati indietro e, vedendo l'amico sull'asfalto, uno dei due ha avuto un malore. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sconvolto il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio: "Ho un dolore al cuore terribile, le mie condoglianze alla famiglia". L'incidente è avvenuto in un tratto di strada buio e pericoloso subito dopo il ponte che sovrasta la provinciale in direzione Adelfia.