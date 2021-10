Schianto frontale fatale: morto a 32 anni mentre va al lavoro

Stava tornando al lavoro, alla Lonato Spa, dopo essersi assentato per tornare momentaneamente a casa: lavorava in fabbrica ormai da diversi anni, tutti lo conoscevano e lo stimavano. Teli Mustalfeter, un ragazzo di 32 anni originario dell'Albania ma da tempo residente nel bresciano, è morto sul colpo dopo un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Lonato del Garda, in via Campagna Sopra, zona industriale, alle spalle del grande stabilimento Feralpi.

Il ragazzo di 32 anni morto in un incidente stradale mentre va al lavoro

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, sembra che l'Audi A5 di Mustalfeter abbia sbandato dopo una curva, trovandosi irrimediabilmente di fronte un camion che viaggiava in direzione opposta. Un impatto violentissimo, frontale. La vettura si è accartocciata in un groviglio di lamiere, e il 32enne è rimasto schiacciato all'interno. In pochi minuti sul posto sono intervenute l'automedica e due ambulanze della Croce Bianca e di Soccorso pubblico Calcinato, l'elicottero atterrato poco distante (al vicino cantiere Tav), la Polstrada, la polizia locale e i vigili del fuoco. Soccorsi inutili, purtroppo.

Teli Mustalfeter abitava a Campagna di Lonato, a poche centinaia di metri dal luogo del tragico incidente. Sotto shock ma illeso il conducente del mezzo pesante, che avrebbe riferito di non aver potuto fare nulla per evitare l'Audi che si è trovato di fronte. Gli accertamenti sulla dinamica sono in corso. Come da prassi, in casi come questi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.