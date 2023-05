Muore schiacciato dal suo stesso furgone

Uno sfortunato incidente sabato a Brondolo, frazione di Chioggia, in provincia di Venezia, lungo la provinciale Arzerone, è costato la vita a Filippo Fregnan, un artigiano 40enne di Rosolina, in provincia di Rovigo. Il furgone che stava guidando è uscito di strada, ribaltandosi. Il conducente è stato schiacciato dal suo stesso mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha comunicato che invierà una richiesta urgente alla città metropolitana per effettuare un sopralluogo urgente su quel tratto di provinciale. L'incidente è successo verso le 13.30 di fronte al ristorante l'Intrigo. In quel tratto il furgone ha iniziato a sbandare fino a uscire di strada in modo autonomo, secondo le prime verifiche. Il conducente, che pare non avesse la cintura secondo quanto riporta VeneziaToday, è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella del malore: l'uomo tolta la cintura potrebbe aver tentato di accostare per fermarsi, perdendo il controllo del veicolo. Ipotesi da valutare.

E' stato il secondo schianto in una settimana nella medesima zona: martedì era rimasta coinvolta un'ambulanza della Croce Verde con un ferito grave.

"Le motivazioni di quello che è successo sono tante, ma quello che chiedo a tutti è di rispettare sempre i limiti di velocità e di prestare sempre la massima attenzione durante la guida -dice Armelao - Non voglio entrare nel merito dell’incidente, sarà la polizia locale a ricostruire la dinamica, ma quello che chiederò da sindaco è un sopralluogo congiunto alla nostra polizia locale e ai tecnici della Città metropolitana per verificare ulteriori accorgimenti in quel tratto di strada, per capire la situazione del manto stradale, la segnaletica verticale e altre azioni che si possono mettere in atto per aiutare gli utenti", conclude il primo cittadino.