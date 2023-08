Schianto moto contro Suv: muore sotto gli occhi di moglie e fratello

Uno schianto fatale quello avvenuto nell'incidente stradale tra una moto e una macchina, sulla strada statale della Val Venosta, tra Sluderno e Spondigna, in provincia di Bolzano. Come riporta TrentoToday non c'è stato scampo per un motociclista di 61 anni originario della provincia di Venezia, che è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 agosto 2023, in uno scontro frontale.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri altoatesini, l'impatto è avvenuto al chilometro 2+500 della strada statale 40 del Passo Resia. Il centauro, originario di Quarto d'Altino (Venezia) e residente a Marcon (Venezia), stava sorpassando una macchina quando si è schiantato contro un Suv, un Porsche Cayenne che procedeva in direzione opposta. Al volante della macchina c'era un cittadino tedesco di 82 anni.

Sul posto sono arrivati i soccorritori ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il veneziano è morto sul colpo, sotto gli occhi sia della moglie che del fratello. Infatti il 61enne faceva parte di un gruppo di motociclisti in cui c'erano anche la moglie e il fratello. Sul posto due ambulanze, il medico d'urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sia l'auto che la moto sono state sequestrate dagli inquirenti mentre il pm di turno ha richiesto l'autopsia sul corpo del motociclista.

