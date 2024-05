Si ferma per cambiare una gomma: travolto e ucciso

Tragico incidente sulla variante Aurelia. Un uomo di 60 anni è deceduto sabato sera lungo la strada statale 1, in direzione Roma, poco dopo l'uscita di Donoratico (Livorno), a seguito di un investimento. Il 60enne, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un'altra auto mentre era fermo con la propria autovettura e stava cambiando una ruota.

Secondo quanto raccolto da LivornoToday, l'uomo, che viaggiava con il fratello e con un'altra persona, sarebbe sceso dall'auto per verificare un guasto, poi nel momento in cui si accingeva a sostituire uno pneumatico è stato investito da una macchina. Il conducente si è subito fermato e nell'arco di pochi istanti si è messa in moto la macchina dei soccorsi,

Sul posto sono intervenute la polizia stradale, l'automedica di Cecina, la Pubblica assistenza di Rosignano e la Croce rossa di Donoratico. I sanitari hanno tentato a lungo, invano, di rianimare l'uomo. Non c'è stato nulla da fare.