Tragedia in spiaggia: si tuffa per salvare il figlio e muore

Dramma a Ischitella, in spiaggia, davanti a migliaia di bagnanti che nulla hanno potuto fare. Un uomo è morto per salvare il figlio che stava annegando in acqua: uno sforzo di 'generosità' che gli ha provocato un infarto fulminante. La vittima è un 62enne di Parete.

Ischitella: morto un 62enne di Parete

La corrente forte ha sorpreso il giovane. Il padre non ha esitato nemmeno un istante e ha nuotato per raggiungerlo riuscendo a salvarlo anche grazie all’aiuto di altri bagnanti. L'uomo a quel punto però ha faticato a rientrare. Minuti concitati, è stato poi ritrovato in acqua e portato sul bagnasciuga.

E' stato tempestivo l'intervento degli uomini del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne.