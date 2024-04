Muore strangolato dal cavo mentre fa kitesurf

Un tragico incidente mentre faceva kitesurf. Un uomo di 63 anni di Foggia, Francesco Carlucci, è morto la mattina di Pasqua nello specchio d'acqua antistante un villaggio turistico a Vieste, celebre stazione balneare del parco nazionale del Gargano, tra Capo Vieste e l'isola della Chianca.

Era sul Gargano con amici ed era impegnato a praticare l'attività sportiva quando è caduto in mare rimanendo probabilmente strangolato dal cavo del kite. Vani i soccorsi da parte degli amici che erano con lui prima, e dei sanitari del 118 poi. Non c'è stato nulla da fare. Il mare era molto agitato quando si è verificato il dramma. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e dei carabinieri della città del faro.

"Non doveva andare così"

FoggiaToday racconta come gli amici siano addolorati e increduli per il tragico epilogo: "Franco ci eravamo salutati prima di entrare in acqua, non doveva andare cosi" la testimonianza di Mike. La notizia ha fatto il giro dei social in città. "A Franco. Instancabile lavoratore, atleta, amico e persona allegra, positiva e splendida. Te ne sei andato facendo ciò che hai sempre amato. Ti vorrò sempre bene" scrive Alessandro su Facebook. Commovente il messaggio di Lory: "Stamattina mi hai mandato un messaggio di buona Pasqua e poi? Non è possibile, mi mancherà tantissimo il tuo buongiorno". Così Denise: "Non doveva andar così, sarai sempre il mio istruttore preferito, un abbraccio fin lassù".

Francesco Carlucci viene ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come una persona piena d'energia, disponibile, sorridente e ottimista.