Scontro tra motoscafi nel lago: morto un ragazzo di 22 anni

Un incidente nautico dal tragico epilogo quello accaduto intorno alle 16.30 di venerdì 25 giugno nelle acque del Lago di Como davanti a Villa del Balbianello. Come riferisce QuiComo due motoscafi si sono scontrati e nell'urto uno degli occupanti, un giovane di 22 anni, ha perso la vita mentre altre due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio che hanno recuperato la salma della vittima e soccorso i due feriti per poi affidarli alle cure del 118. Sulla dinamica, al momento, non si conoscono i dettagli.