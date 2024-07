Scivola in un laghetto di montagna e muore: "L'eliambulanza è dovuta tornare indietro per il maltempo"

Incidente fatale sulle montagne di Bardonecchia (provincia di Torino), dove un giovane di 27 anni è morto scivolando in un lago vicino al rifugio dove lavorava. La tragedia è avvenuta nella notte dell'11 luglio: il ragazzo sarebbe scivolato sulla riva del laghetto cadendo in acqua, dove avrebbe sbattuto la testa. Secondo l'ipotesi più avvalorata il decesso sarebbe avvenuto per ipotermia. Nella località montana di Rochemolles le temperature minime di questi giorni si attestano tra i 7 e i 10 gradi, e una permanenza prolungata nell'acqua gelida sarebbe quindi stata in grado di provocare la morte del 27enne.

L'eliambulanza costretta a tornare indietro per il maltempo

Come riporta TorinoToday, a trovarlo senza vita nel lago sono stati i gestori del rifugio Scarfiotti. Sono intervenuti il soccorso alpino e speleologico e l'eliambulanza, ma quest'ultima ha dovuto desistere a causa delle cattive condizioni meteorologiche. I soccorritori hanno quindi provato a rianimare il ragazzo sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo avanzato, evidentemente, lo stato di ipotermia. A seguire sono giunti anche i vigili del fuoco insieme ai sommozzatori, ai carabinieri e alla guardia di finanza per le operazioni di polizia giudiziaria. Sull'accaduto sta indagando la polizia di Bardonecchia.

Nel frattempo, fanno sapere i gestori, il rifugio resterà chiuso a tempo indeterminato.