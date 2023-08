Si tuffa nel lago e non riemerge: morto in ospedale il 19enne soccorso a 4 metri di profondità

È morto il ragazzo egiziano che ieri, lunedì 21 agosto, si era tuffato nel lago di Como senza più riemergere. Il giovane, un rifugiato domiciliato in provincia di Milano, era stato individuato e soccorso dopo aver passato diversi minuti sott'acqua. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e questa mattina è arrivata la notizia del decesso. Yassa Ayed Agaimby Kamel avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 20 dicembre.

La tragedia

Yassa si trovava insieme a un gruppo di amici davanti al Tempio Voltiano, sulla spiaggetta che in questo periodo dell'anno è affollata di turisti stranieri, molti dei quali intenti a fare il bagno nonostante i cartelli di divieto di balneazione e avviso di pericolo. Il 19enne si sarebbe immerso in acqua in un punto dove a pochissimi metri dalla riva il fondale declina a strapiombo per alcuni metri. Sembra che il ragazzo non sapesse nuotare ma non è chiaro se questo sia stato fondamentale per il verificarsi della tragedia. Il giovane potrebbe avere avuto un malore e potrebbe avere perso i sensi, finendo inghiottito dall'acqua pesante del lago.

L'allarme e i soccorsi

Gli amici disperati hanno gridato aiuto e qualcuno di loro si è rivolto al vicino locale Pura Vida. Era presente un giovane dipendente che si è subito tuffato nel tentativo di individuare Yassa e porvare a recuperarlo. Ad aiutarlo, come racconta QuiComo, si è immerso anche un turista, ma i due non sono riusciti nel disperato tentativo di recuperare Yassa prima che passassero i minuti fatali. Quando finalmente i vigili del fuoco, intervenuti anche con l'elicottero Drago decollato da Malpensa, sono riusciti a trovare il ragazzo - che si trovava a circa 4 metri di profondità - era ormai passato troppo tempo. Il personale medico intervenuto è riuscito a rianimare il ragazzo e a trasportarlo in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna, ma non ce l'ha fatta: è deceduto dopo alcune ore.

