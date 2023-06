Si tuffa nel lago e scompare: morto un giovane turista

Morto un giovane turista italiano dopo un tuffo nel Lago di Garda, a Sirmione, nel Bresciano. Il 25enne di Reggio Emilia si è lanciato nelle acque del lago ma è andato immediatamente in difficoltà e non è più rientrato. A dare l’allarme i bagnanti. Il bagnino della spiaggia lo ha portato a riva e gli ha effettuato il massaggio cardiaco ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il turista è stato poi trasferito in elicottero in ospedale, dove è morto poche ore dopo. Annullata dal Comune di Sirmione la cerimonia di consegna della "Bandiera blu", che era prevista proprio alla spiaggia dove si è consumata la tragedia.

