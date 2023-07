Sparisce nelle acque del lago, poi il ritrovamento: morto un 18enne

Tragedia sul lungolago di Lecco. Come riporta LeccoToday, intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - è stata mobilitata dopo una chiamata arrivata al112: un ragazzo è scomparso sotto lo specchio dell'acqua all'altezza della spiaggia della Malpensata. Secondo quanto appreso si tratta di un 18enne gambiano arrivato in Italia meno di una settimana fa e destinato a una struttura di accoglienza per i migranti. Come riferito da fonti mediche, il ragazzino è stato dichiarato morto dopo il recupero del corpo.

Sul posto per le ricerche si sono portate varie squadre: i vigili del fuoco hanno scandagliato le acque con la pilotina, mentre a riva hanno aspettato l'automedica e i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario. Allertati anche gli agenti della Polizia di Stato, mentre è stata trasportata - in elicottero - una squadra di sommozzatori.

Il divieto di balneazione della spiaggia

Quello della Malpensata è un lembo di terra e sassi che viene a crearsi nei periodi in cui il livello dell'acqua scende, proprio come quello che stiamo vivendo, e viene letteralmente preso d'assalto, anche perché la località è segnalata su Google Maps e questo attira i non conoscitori della zona. Il Comune di Lecco, a inizio maggio, aveva imposto il divieto di balneazione e accesso all'area: una prassi già portata avanti negli anni precedenti, ma con scarsirisultati. Fino alla tragedia di oggi.

