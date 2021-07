Tragedia all'agriturismo: muore a 15 anni schiacciato dal trattore

Un giovane è morto a Lagundo (Bolzano), in Alto Adige, nei pressi del maso di famiglia, l'agriturismo Plonerhof. Vani tutti i soccorsi

Tragedia a Lagundo (Bolzano), in Alto Adige. Un giovane di 15 anni è morto in un incidente con il trattore nella località del Meranese nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.30, nei pressi del maso di famiglia, l'agriturismo Plonerhof.

Vani tutti i soccorsi. Per motivi non accertati, il trattore si è ribaltato, schiacciando il ragazzo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della disgrazia.