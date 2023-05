Tragedia in un agriturismo: muore investito dal trattore guidato da un collega

A Roma un uomo di 69 anni, Riccardo Campoli, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina in un agriturismo nella zona della Marcigliana, quadrante nord est della Capitale. Il 69enne è rimasto schiacciato da un trattore in manovra mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un capannone agricolo. L'incidente non ha lasciato scampo al lavoratore originario di Veroli, in provincia di Frosinone, che sarebbe finito sotto una delle ruote del mezzo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dell'ispettorato del lavoro, i vigli del fuoco, il 118 e il magistrato di turno. Alla guida del mezzo c'era un collega di Campoli, nonché responsabile della ditta impegnata nei lavori. L'uomo è stato ora denunciato per omicidio colposo. Gli investigatori vogliono valutare se abbia o no delle responsabilità nella tragedia. Il trattore è stato sequestrato. Chi indaga ha ascoltato anche il responsabile dell'agriturismo. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente e accertare se ci sono state eventuali inadempienze.

Continua a leggere su Today...