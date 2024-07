Morto sul lavoro: operaio travolto da un autocarro all'interno delle cave

Tragedia sul lavoro. Un operaio è morto in una cava. Travolto da un autocarro le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Trasportato d'urgenza in ospedale per il lavoratore, un 60enne italiano, non c'è stato nulla da fare, è deceduto dopo l'arrivo al policlinico.

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10:30 di questa mattina - mercoledì 10 luglio - alle cave di basalto di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Da subito privo di conoscenza sono stati i colleghi dell'operaio a prestare i primi soccorsi chiamando poi il 112. Travolto da un autocarro il 60enne ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il personale del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.

Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Assunto regolarmente dalla cava che si trova in via Casale Sant'Angelo, restano da accertare eventuali responsabilità. Ascoltati i testimoni e i titolari, sul posto oltre agli uomini dell'Arma della compagnia di Bracciano, sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno, oltre al personale Spresal della Asl Roma 6.